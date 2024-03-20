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Спортдир «Баварии» – об интересе к Моуринью: конечно, мы рассматриваем свободных тренеров

Спортдир «Баварии» – об интересе к Моуринью: конечно, мы рассматриваем свободных тренеров
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Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль прокомментировал слухи о заинтересованности мюнхенского клуба в услугах главного тренера Жозе Моуринью, который на данный момент находится без клуба.

«В нашем списке сейчас более четырёх имён, но далеко не 40. Наша задача – всё продумать, поэтому в списке есть и весьма необычные кандидаты. Что я думаю о Моуринью? Конечно, мы рассматриваем тренеров, которые сейчас свободны. Пока я даже ничего не знаю о том, насколько хорошо он владеет немецким», – приводит слова Эберля Sport Bild.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» интересуется португальским специалистом. Последним клубом Моуринью была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. Ранее Моуринью также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».

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