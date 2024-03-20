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«Барселона» официально объявила о проведении третьего турне по США летом 2024 года

«Барселона» официально объявила о проведении третьего турне по США летом 2024 года
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«Барселона» официально объявила о проведении третьего по cчёту турне по США летом 2024 года, сообщает Sport.

По информации источника, каталонский клуб отправится в США 28 июля и сыграет в трёх городах: Орландо, Нью-Джерси и Балтиморе. Соперниками «Барселоны» станут «Манчестер Сити» (30 июля), мадридский «Реал» (3 августа) и «Милан» (6 августа).

Также дополняется, что целью поездки является не только заработок, но и проведение различных социальных мероприятий для расширения своего влияния на американском рынке.

В прошлом году тур «Барселоны» проходил через Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Даллас.

После 29 туров «Барселона» занимает второе место в Ла Лиге с 64 очками. Лидирует в чемпионате «Реал» (72 очка).

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