Защитник «Ковентри Сити» считает, что они могут обыграть «МЮ» в полуфинале Кубка Англии

Защитник «Ковентри Сити» Милан ван Эвейк высказался о сопернике по полуфиналу Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».

«Жеребьевка нормальная. Против «Манчестера Сити» у нас не было бы шансов. При всем уважении, «Манчестер Юнайтед» — топ-клуб, но у них бывают неудачные матчи», – приводит слова Ван Эвейка Daily Star.

Матч между командами состоится 20 апреля. В другом полуфинале между собой сыграют «Манчестер Сити» и Челси», которые также сыграют 20 апреля.

На своём пути «Ковентри» обыграл «Оксфорд» (6:2), «Шеффилд» (4:1), «Мейдстон» (5:0) и «Вулверхэмптон» (3:2).

После 38 туров «Ковернти» занимает восьмое место в Чемпионшипе с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Лидс» (82 очка).

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