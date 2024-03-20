Талалаев назвал «Химки» сильнейшим клубом Первой лиги после поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев ответил на вопрос о следующем сопернике своей команды — махачкалинском «Динамо», которое завершило осеннюю часть сезона на первом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги.

«Считаю ли я махачкалинское «Динамо» сильнейшей командой в лиге? Считаю нас сильнейшей командой лиги. Проиграли «Нефтехимику», который не является лидером? Они по весне лидеры лиги, набрали девять очков из девяти. Молодцы, у них было больше времени на восстановление, потому что не играли в Кубке. И у них не было эйфории после кубковой победы», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

«Химки» под руководством главного тренера Андрея Талалаева возглавляют турнирную таблицу Первой лиги, набрав 42 очка в 23 матчах. В домашней игре 23-го тура с нижнекамским «Нефтехимиком» красно-чёрные потерпели поражение со счётом 1:3. Ранее «Химки» обыграли дома «Краснодар» (2:0) в матче 1/4 финала первого этапа нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Фонбет Кубка России.