Константин Генич высказался о смерти Василия Уткина

Известный спортивный комментатор и журналист Константин Генич высказался о смерти своего коллеги — Василия Уткина. Он поделился совместными воспоминаниями о коллеге и товарище, а также признался, что до сих пор не может поверить в произошедшее. Напомним, Уткин ушёл из жизни в возрасте 52 лет.

«Хочется выговориться, а сложить буквы в слова, слова в предложения не получается… Почти не спал. Сердце колотится, всё тело ломит, в голове каша воспоминаний…

Наша первая встреча в «Бочке». Как Вася взял меня на «НТВ-Плюс», как поверил, что из меня может что-то получиться, как взял на Евро в 2008-м… Редактировал тексты, помогал в монтаже. Во всём помогал. Вася — мой настоящий учитель! И не только мой…

Конечно, Вася бы сейчас в «вордовском» файле всё это выделил и удалил. Он всегда так делал. «Геночка, запомни — первый абзац всегда нахрен! Особенно в твоём случае».

Вася дал мне вторую жизнь. Жизнь на ТВ. За что я буду вечно ему благодарен. И да, мне ни разу не было стыдно за тот, наш ставший легендарным поцелуй. У нас сегодня вечером товарищеский матч с «Эгриси». Должны были встретиться, потравить друг друга…

Не знаю, что ещё сказать. До сих пор не верится. Огромная, невосполнимая утрата. «Играйте в футбол» (с)», — написал Генич в своём телеграм-канале.