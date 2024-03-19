Наши воспоминания о Василии Уткине

Редакция «Чемпионата» грустит. На 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. По этому печальному поводу мы вспомнили, чем этот человек запомнился именно нам.

А здесь – чем Василий запомнился вам Ваши воспоминания о Василии Уткине

Вячеслав Опахин, главный редактор

Голос спорта, душа спорта. Василий Уткин был больше, чем просто самый узнаваемый комментатор. В нём звучала такая искренняя любовь к игре, которую невозможно подделать. Поэтому он был по-настоящему народным комментатором. Поэтому на него равнялись тысячи молодых ребят, выбравших «Журналистику» как образование. Это не говоря о собственно комментаторах, которых он воспитал.

Василий был талантливым, кажется, во всём: сколько успешных проектов у него было, помимо работы на матчах. От «Футбольного клуба», главной спортивной программы конца девяностых-нулевых, до съемок в кино и создания собственной команды. Он точно мог преуспеть сосредоточиться и преуспеть в каком-нибудь бизнесе, но выбрал спорт.

Мне очень нравится фраза, что в нём было футбола больше, чем в самом футболе.

Но было в нём куда больше. Феноменальный интеллект помноженный на владение русским языком и отличное чувство юмора. Он тоже играл, пока шёл матч.

«И вы хотите сказать, что главный вопрос в этом матче «Кто пойдет дальше?..» – делает затравку Уткин во время работы на легендарном матче «МЮ» — «Реал» в 2003 году.

Перестрелка 4:3 на «Олд Траффорд» в ответном четвертьфинале. Одна из лучших игр в истории ЛЧ, которую смогли сделать просто лучшей в истории два комментатора. Василий Уткин работал в паре с Юрием Розановым.

«… этот матч самоценен. Это как картина, которую Ван Гог рисовал, чтобы купить себе съедобного. Но она живет и после того, как он наелся», — завершает Василий. И там каждая минута – поэзия. Игроки творили футбол, а Уткин и Розанов превращали его в легенду на века.

Это искусство слова. И как всякое искусство — оно уже живет в аудитории. Василий Уткин установил для журналистов, комментаторов, блогеров такую планку, что хотя бы стремиться к его уровню — уже достойная цель. И весь наш футбол должен идти к тому, чтобы кто-нибудь однажды сказал: «Мама, веришь ли ты мне? Я смотрю этот футбол!»

Константин Кринский, заместитель редактора отдела Футбол

Не стало легенды. Комментатора. Журналиста. Учителя. И для многих из нас проводника в футбол. Мне сложно переоценить вклад Василия в российский спорт: в девяностые и нулевые он был его голосом. В десятые чуть сменил вектор, но остался его остроумием, оригинальностью и местами даже совестью.

За 13 лет в профессии я пересекался с Уткиным, наверное, раз десять. На футбольных мероприятиях и по работе. А однажды мы с приятелем, когда были первокурсниками, просочились в Телецентр и хотели напроситься на стажировку на НТВ-Плюс. Но Василия в тот день не было на месте – не забуду, как тогда расстроился.

А ещё не забуду, как в 2004-м после четвёртого класса в спортивном лагере в окружении таких же юных дзюдоистов, что и я, смотрю полуфинал Евро между Португалией и Нидерландами. И Манише заваливает красоту после розыгрыша углового. Практически с угла штрафной! А комментатор – сами понимаете какой – просто вбивает мне в голову на всю жизнь своё великолепное и точное: «Такие просто не залетают!»

А ещё Василий был крутым учителем. Мне не довелось быть его падаваном, но довелось познакомиться и общаться с ни одним десятком его учеников. Теперь Уткин живёт в них. Ну и конечно в своих блистательных репортажах из наших молодости, юности и детства.

Михаил Рождественский, заместитель редактора отдела Футбол

Уход Василия Уткина — это очередной момент, когда заканчивается детство. Сколько себя помню, столько слышал его голос: во время матчей, в «фифе», в фильмах. И везде он был уместен — в первую очередь благодаря фантастическому владению русским языком. Затмить, переговорить Уткина так никто и не смог — это другой уровень.

Вживую я видел Василия всего два раза. Первый — когда с папой пришёл в кинотеатр «Октябрь» смотреть финал Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» (это 2010-й) в 3D. Уткин тогда по-простецки устроился на табуретке между рядами и вещал в микрофон со свойственным ему чувством юмора. Ржали все.

Второй — в московском баре, куда Уткина пригласили прокомментировать матч «Ливерпуля». Это уже был более поздний Василий — без работы на телевидении и ищущий себя в свободном плавании. И всё равно от него пёрла энергетика. Что-то такое, что не опишешь словами, но моментально почувствуешь, оказавшись рядом.

Для меня Уткин навсегда останется кумиром в профессии, человеком-эпохой и тем, кто способен одним словом разнести инфополе, когда другим для этого нужно гораздо больше. Противоречивый, сложный, но искренний и живой. И навсегда с нами. Потому что такие, как Уткин, не умирают.

Никита Паглазов, корреспондент отдела Футбол

Василий Уткин – кумир для нескольких поколений спортивных журналистов. Его имя выходило далеко за пределы футбольной среды. Огромный неоспоримый авторитет. В последнее время его главной любовью был любительский клуб – «Эгриси». В четвёртом сезоне МФЛ команда завоевала бронзу, и слёзы Василия – один из крутейших хайлайтов всего чемпионата. Как же много эта медаль значила для него! Команда сполна отплатила Уткину за всё, что он сделал для неё.

Василий был гениальным комментатором. Никто так не владел русским языком. Из проходной встречи Василий устраивал шоу. Никогда не забуду, как он комментировал матч группового этапа ЧМ-2006 Англия – Тринидад и Тобаго. Его «расти, Крауч! Ты должен быть ещё выше, Крауч. И тогда у тебя всё будет получаться» – классика. А как не вспомнить «Футбольный клуб»? И рассказ Василия о ходе встречи ЧМ-2010 между Францией и Уругваем? В этом весь Уткин: мощная харизма, «острый» ум и богатый язык.

Светлая память.

Андрей Панков, корреспондент отдела Футбол

Я несколько раз общался с Василием для ностальгических материалов про телевидение 90-х. И он никогда не отказывал, и всегда был полон фактуры и интересных историй. А ещё всегда по ходу нашего разговора давал советы, где я накосячил в построении вопроса или сделал что-то не так.

Я вырос на репортажах Уткина, в том числе совместных с Юрием Розановым. А также на его текстах. Никто не владел словом, как он. Я всегда искренне восхищался и завидовал, что никогда не смогу изъясняться так же.

Это шок. Мои искренние соболезнования семье, близким и всему российскому футболу. Мы потеряли его голос.

Георгий Илющенко, корреспондент отдела Футбола

Прострация, шок, ступор, непонимание происходящего — перечислять негативные эмоции после новости о смерти Василия Уткина можно долго. Так же, как и его гениальные репортажи, реплики, колонки и прочее-прочее. Представить российский футбол без него невозможно. И вряд ли получится.

Мне почему-то сразу вспомнился обзор довольно серого матча Франции и Уругвая (0:0) на групповом этапе ЧМ-2010 в «Футбольном клубе». Телеканал «НТВ-Плюс» не мог показать его фрагменты, и Василий изящно выкрутился: удары кулаком по ладошке (давление-давление-давление) сменились ответным смахиванием (контратаками). «Скажете, это не видеоотчёт? А что же это тогда было?», – произнёс Уткин.

В этом весь он. Кому ещё могло пройти подобное в голову? Кто мог столь же остроумно реагировать на, казалось бы, банальные вещи? Ответа нет. Грустно, безумно грустно.

Григорий Телингатер, корреспондент отдела Футбол

Напрямую с Уткиным я общался только один раз. Когда делал это интервью для «Чемпионата». И в то же время я находился в диалоге с Василием всё время, что занимаюсь спортивной журналистикой.

Как-то раз я придумал шутку про «Вест Бромвич». Типа второе слово является отчеством. Помню, не показалось, что весьма удачная игра слов. А потом выяснилось, что это уже придумал Уткин. Бывало, что он и с моей фамилией играл. Писал: «телингатер барахлит – бракованный попался». Скажи так другой человек – было бы неприятно, а тут даже льстило.

Принято говорить, что Уткин больше всех повлиял на современных комментаторов. На самом деле он был важен вообще для всех спортивных журналистов. В том числе для тех, кто в своей жизни ни одного матча не прокомментировал.

Анатолий Романов, корреспондент отдела Футбол

В октябре 1996 года, будучи ещё совсем мальчишкой, я смотрел «Футбольный клуб» с Василием Уткиным. В своей программе он рассказывал о предстоящем матче Кубка Кубков между «Локомотивом» и «Бенфикой» и неожиданно сообщил о том, что из Петербурга приедет группа болельщиков поддержать команду Юрия Сёмина. Услышав об этом, я тоже загорелся идеей поехать на матч. Уговорил отца, он купил билеты на поезд до Москвы, и мы отправились вместе в столицу. Тот день запомнился мне плохой погодой и поражением «Локомотива» на своём старом стадионе при ужасном судействе. Никаких болельщиков из Петербурга по дороге туда-обратно или на самом стадионе я не встретил. Но так благодаря Василию Уткину я впервые в жизни побывал на еврокубковом матче. Это было круто, несмотря ни на что.

Дмитрий Бажанов, автор Чемпионата

Он был очень хороший человек. Он был мой друг. И мне очень повезло в жизни, что у меня был такой друг. Спасибо ему за всё. Я постараюсь сделать то, о чем он меня просил.

Олег Лысенко, редактор отдела Эксклюзивов

Парадокс: человек столько лет был, по сути, отлучён от любимой профессии, а всё равно оставался её главным олицетворением. Поистине народным комментатором. Таким уютным и близким для каждого зрителя Васей. Его же по-другому и не называли – только Васей. Более востребованных коллег Василия знали миллионы болельщиков, а Уткина, кажется, знали все, от фанатов до домохозяек, которым спорт в принципе до лампочки. В их представлении он и был спортивным телевидением. И в моём – тоже.

Мы никогда не общались лично, как-то не сложилось. Но я буду скучать по его фирменной, задушевной манере беседы с аудиторией, честным (пускай и не всегда бесспорным) оценкам и, конечно, виртуозным словесным экспромтам. В памяти вот прямо сейчас всплыло бодрое: «Надаль! Надави, брат, на педаль». Наверное, потому что цитата из любимого Шевчука. Он вообще удивительно мастерски работал со словом, и как же жаль, что этих встреч по разные стороны экрана мы были лишены последние годы. А теперь уж и вовсе нигде не услышимся.