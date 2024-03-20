«Наша последняя встреча». Радимов опубликовал совместное фото с Уткиным после его смерти

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с известным спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным, который вчера, 19 марта 2024 года, скончался в возрасте 52 лет.

«Наша последняя встреча. Покойся с миром и спасибо за всё, друг!» — написал Радимов под совместной фотографией с Уткиным в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году Владислав Радимов возглавил медийный клуб «Чисто Питер», который был создан при помощи «Зенита». Команда заявилась в Медиалигу, где уже играл клуб Василия Уткина «Эгриси».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.