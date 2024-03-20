Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Наша последняя встреча». Радимов опубликовал совместное фото с Уткиным после его смерти

«Наша последняя встреча». Радимов опубликовал совместное фото с Уткиным после его смерти
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов опубликовал совместную фотографию с известным спортивным журналистом и комментатором Василием Уткиным, который вчера, 19 марта 2024 года, скончался в возрасте 52 лет.

«Наша последняя встреча. Покойся с миром и спасибо за всё, друг!» — написал Радимов под совместной фотографией с Уткиным в своём телеграм-канале.

Напомним, в прошлом году Владислав Радимов возглавил медийный клуб «Чисто Питер», который был создан при помощи «Зенита». Команда заявилась в Медиалигу, где уже играл клуб Василия Уткина «Эгриси».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

Материалы по теме
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру
Уткин сформировал футбольный язык. Через него мы воспринимаем игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android