Корнеев предположил, какая европейская команда подойдёт Тикнизяну

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев высказался о несостоявшемся переходе защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в санкт-петербургский клуб, а также о перспективах футболиста при возможном трансфере в европейский чемпионат.

«Отказ «Зениту» пойдёт Тикнизяну на пользу? Тикнизян хочет играть и желательно в Европе, так что его посыл более чем понятен, как и отказ «Зениту». Думаю, что игрок и «Локомотив» работают в этом направлении.

В каком европейском чемпионате вижу его? Честно говоря, никогда не думал об этом, но это должна быть команда, которая играет в три центральных защитника», – приводит слова Корнеева Metaratings.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний Наир Тикнизян провёл 18 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил три результативные передачи. Также на счету защитника восемь игр, три гола и три результативные передачи в Фонбет Кубке России.