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«Вечная память». «Краснодар» отреагировал на смерть Василия Уткина

«Вечная память». «Краснодар» отреагировал на смерть Василия Уткина
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Футбольный клуб «Краснодар» в своих соцсетях отреагировал на смерть известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни вчера, 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб.

«Умер спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин. Ему было 52 года. Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память», — написала пресс-служба «быков» в клубном телеграм-канале, прикрепив чёрно-белую фотографию Уткина.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

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