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Агент Арьяса подтвердил, что его клиент отказался от перехода в «Зенит» в январе

Агент Арьяса подтвердил, что его клиент отказался от перехода в «Зенит» в январе
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Алекс Виверос, агент компании Forza Carreira Esportiva, представляющий интересы полузащитника «Флуминенсе» Джона Арьяса, рассказал, что бразилец в январе отказался от предложения «Зенита».

«Арьяс отказался от перехода в «Зенит» в январе. Сейчас у него есть предложения от «Галатасарая» и «Севильи», также им интересуются клубы из Франции и Италии», — приводит слова Вивероса Deportes Sin Tapujos в соцсети X (ранее Twitter).

Во время зимнего трансферного окна бразильские СМИ сообщили, что 26-летний Арьяс отказался от перехода в «Зенит» из-за отстранения российских команд от европейских турниров. Тогда футболист, который больше не получил конкретных предложений от других клубов, решил остаться в «Флуминенсе».

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