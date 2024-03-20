Агент Арьяса подтвердил, что его клиент отказался от перехода в «Зенит» в январе

Алекс Виверос, агент компании Forza Carreira Esportiva, представляющий интересы полузащитника «Флуминенсе» Джона Арьяса, рассказал, что бразилец в январе отказался от предложения «Зенита».

«Арьяс отказался от перехода в «Зенит» в январе. Сейчас у него есть предложения от «Галатасарая» и «Севильи», также им интересуются клубы из Франции и Италии», — приводит слова Вивероса Deportes Sin Tapujos в соцсети X (ранее Twitter).

Во время зимнего трансферного окна бразильские СМИ сообщили, что 26-летний Арьяс отказался от перехода в «Зенит» из-за отстранения российских команд от европейских турниров. Тогда футболист, который больше не получил конкретных предложений от других клубов, решил остаться в «Флуминенсе».