Защитник «Спартака» Хлусевич: мне европейское будущее интересно

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что ему было бы интересно попробовать свои силы в одном из европейских первенств.

«Мне европейское будущее интересно, конечно. С нашими футболистами из зарубежных клубов ещё не удалось пообщаться, потому что на момент записи они не доехали до сборной. Но, возможно, ещё получится поговорить, пообщаться по этому поводу», — приводит слова Хлусевича ТАСС.

Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026-го. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.