«Когда уходят такие люди, на душе пустеет». Глава «Урала» Иванов — об Уткине

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на смерть известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни вчера, 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб.

«Он очень талантливый комментатор, журналист, блогер. Талантливый человек талантлив во всём. А сколько профессиональных комментаторов он воспитал? Только за это ему можно отдать должное. По вчерашним высказываниям людей можно сделать вывод, что для многих уход Василия является большой потерей. От себя лично и от клуба выражаю искренние соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.