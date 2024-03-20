Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Когда уходят такие люди, на душе пустеет». Глава «Урала» Иванов — об Уткине

«Когда уходят такие люди, на душе пустеет». Глава «Урала» Иванов — об Уткине
Аудио-версия:
Комментарии

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов отреагировал на смерть известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Напомним, Уткин ушёл из жизни вчера, 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. По данным некоторых источников, причина смерти — проблемы с сердцем, оторвавшийся тромб.

«Он очень талантливый комментатор, журналист, блогер. Талантливый человек талантлив во всём. А сколько профессиональных комментаторов он воспитал? Только за это ему можно отдать должное. По вчерашним высказываниям людей можно сделать вывод, что для многих уход Василия является большой потерей. От себя лично и от клуба выражаю искренние соболезнования всем, для кого уход Василия стал невосполнимой потерей. Когда уходят такие люди, на душе пустеет», — приводит слова Иванова пресс-служба «Урала» в телеграм-канале.

Василий Уткин получил широкую известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором канала на YouTube.

Материалы по теме
Какую цитату Василия Уткина вы запомнили больше всего?
Рейтинг
Какую цитату Василия Уткина вы запомнили больше всего?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android