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«Ушла эпоха». Вячеслав Малафеев отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

«Ушла эпоха». Вячеслав Малафеев отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
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Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на новость о смерти известного спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина. Малафеев отметил важность Уткина в истории отечественного спорта и отметил его профессиональные качества. По мнению экс-голкипера, ушла не просто яркая личность, а целая эпоха в истории российского спорта и футбола в частности.

«Василий Вячеславович был справедливым, грамотным в самом широком смысле этого слова. Его уникальный стиль комментирования, остроумие и неизменная страсть к футболу делали его неотъемлемой частью футбольной культуры нашей страны. Вклад Василия Уткина в развитие российского и не только футбола и спорта в целом трудно переоценить. Ушла не только яркая личность, но и целая эпоха в истории отечественного спорта», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, Василий Уткин скончался вчера, 19 марта 2024 года, в возрасте 52 лет. Трагедия произошла в кардиологическом отделении. По данным СМИ, у журналиста оторвался тромб.

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