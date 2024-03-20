«Мне было очень больно». Хёведес — об общении с Тедеско перед переходом в «Локомотив»

Бывший защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес вспомнил о разговоре с экс-наставником немецкой команды Домиником Тедеско перед переходом в «Локомотив».

«Я не мог справиться с тем, что по миру расползлась неправдивая версия тех событий. Ни тренер (Тедеско. — Прим. «Чемпионата»), ни руководство, никто не говорил мне «пожалуйста», это было просто в духе «уходи, хорошо». Я был очень разочарован, мне было очень больно. Несмотря на все предложения, которые мне поступали, я хотел остаться. Я просто был уверен, что выигрывать трофеи с «Шальке» приятнее всего. Несколько лет после ухода ушло на то, чтобы смириться с тем, что произошло. Я больше не хотел иметь ничего общего с «Шальке». Я отписался от всех игроков в социальных сетях, от клуба тоже. Мне потребовалось много времени, чтобы принять то, что произошло», — приводит слова Хёведеса немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Бенедикт — воспитанник «Шальке». Профессиональную карьеру он начал в 2007 году, в 2017-м отправился в аренду в «Ювентус», а через год присоединился к «Локомотиву». Московский клуб стал последним в карьере немецкого защитника.