Руслан Нигматуллин: в матчах с Сербией и Парагваем Россия проверит свой класс

Бывший голкипер ЦСКА, «Локомотива» и «Вероны», а также сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей футбольной национальной команды России.

«Сборная Сербии традиционно представлена хорошими и квалифицированными футболистами, которые играют в хороших европейских клубах. Поэтому уверен, что они приедут дать бой. Сербия – один из самых серьёзных соперников России за последние два года Это будет серьёзной проверкой. Парагвай тоже не подарок. Будет интересно проверить, какой класс сейчас показывает сборная России», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».