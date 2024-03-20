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Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмы

Мануэль Нойер пропустит ближайшие матчи сборной Германии из-за травмы
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер получил повреждение левой приводящей мышцы во время тренировки сборной Германии и пропустит предстоящие товарищеские матчи с Францией и Нидерландами, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Напомним, последний раз 37-летний вратарь выступал за сборную Германии на чемпионате мира 2022 года, проходившем в Катаре. Затем, в декабре 2022 года Нойер сломал ногу, после чего он восстанавливался до минувшей осени.

Сборная Германии сыграет с Францией и Нидерландами. Матч с французской национальной командой состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 23:00 мск. Товарищеская встреча со сборной Нидерландов пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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