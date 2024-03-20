Тренер сборной Германии Нагельсман ответил на вопрос о фаворитах Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман ответил на вопрос, кого он считает главными фаворитами предстоящего чемпионата Европы — 2024, который станет для немецкой национальной команды домашним.

«Я всегда считаю, что если ты принимаешь участие в каком-то турнире, то должен хотеть его выиграть. Я бы хотел выиграть турнир с этой командой. Фавориты мы или нет — это уже другая тема… У Франции лучшая команда, но у Англии и Испании тоже хорошие команды. В конце концов, есть игры на выбывание. Форма в день матча играет свою роль», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

Евро-2024 — 17-й розыгрыш чемпионата Европы, футбольного турнира, проводимого каждые четыре года среди национальных команд, входящих в состав УЕФА. На групповом этапе сыграют 24 национальные команды, турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Отметим, что сборная Германии по футболу три раза выигрывала чемпионат Европы. Впервые бундестим стала лучшей сборной Европы в 1972 году, следом в 1980-м, а потом — в 1996-м. Действующий победитель Евро — сборная Италии. В 2021 году итальянская команда переиграла в финале на лондонском «Уэмбли» сборную Англии.