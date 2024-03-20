Экс-игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Короман: сербы и русские, мы едины!

Бывший вингер сборной Сербии и самарских «Крыльев Советов» Огнен Короман в преддверии товарищеского матча между Россией и Сербией высказался об отношении людей в этих странах друг к другу.

«В футболке сборной России чувствую себя так же уютно, как и в сербской. Сербы и русские, мы едины!» – приводит слова Коромана «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

Короман выступал в чемпионате России за московское «Динамо», грозненский «Терек» и «Крылья Советов». Отметим, что вместе с самарским клубом Огнен стал бронзовым призёром РПЛ.