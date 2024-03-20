«Если это даёт результат, почему нет?» Арсен Адамов — о количестве иностранцев в «Зените»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, который проводит сезон-2023/2024 в «Оренбурге» на правах аренды, рассказал о своих взаимоотношениях с легионерами питерского клуба.

«Со всеми иностранцами общался как с братьями. У нас был и до сих пор есть дружелюбный коллектив. Каждый иностранец, который находится в команде, добропорядочный. Касаемо вектора развития, если это даёт результат, почему нет?» — сказал Адамов в интервью на YouTube-канале «СБГ Истории».

Напомним, Адамов стал футболистом «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 24-летний Адамов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.