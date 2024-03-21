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Федерация футбола Испании выступила с заявлением после выдачи ордера на арест Рубиалеса

Федерация футбола Испании выступила с заявлением после выдачи ордера на арест Рубиалеса
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Пресс-служба Федерации футбола Испании (RFEF) опубликовала заявление после того, как прокуратура страны выдала ордер на арест экс-главы организации Луиса Рубиалеса. Ранее стало известно, что ордер был выдан после проведённых обысков в здании RFEF из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

«Сегодня RFEF предложила полное сотрудничество силам и органам государственной безопасности, а также органам юстиции после обыска в её штаб-квартире и высказалась за абсолютную прозрачность в работе учреждения, управляющего футболом в Испании. В этом смысле она считает, что проводимое расследование должно быть доведено до конца.

Федерация выражает глубокую озабоченность в связи с произошедшими сегодня событиями и выступает за обеспечение максимально возможной прозрачности, чтя ценности, которые представляет футбол и которые должны защищать его руководители, являясь примером для общества», — говорится в заявлении на сайте федерации.

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