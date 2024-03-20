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Прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса — Onda Cero

Прокуратура выдала ордер на арест экс-главы RFEF Луиса Рубиалеса — Onda Cero
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Прокуратура Испании выдала ордер на арест экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщает Onda Сero. Отмечается, что на данный момент испанец находится на территоррии Доминиканской Республики.

По информации источника, ордер был выдан после проведённых обысков в здании RFEF из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну. Расследование началось после того, как президент Национальной тренерской школы Испании подал жалобу на Рубиалеса и экс-игрока «Барселоны» Жерара Пике по обвинению в коррупции в бизнесе и несправедливом управлении.

Ранее сообщалось, что существуют документы, которые подтверждают, что Рубиалес оказывал давление на власти Саудовской Аравии, чтобы они выплатили подконтрольной Жерару Пике компании € 24 млн за проведение Суперкубка Испании.

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