Пике — об игре «МЮ» в Кубке Англии с «Ливерпулем»: это победа, которая придаст им сил

Экс-защитник «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Жерар Пике оценил последние результаты английского клуба.

«Прошло довольно много лет c того момента, когда они последний раз были чемпионами. Я думаю, что после ухода сэра Алекса они немного утратили концентрацию и перестали идти в верном направлении. Они не знали, куда идти. Мало-помалу они пытаются собрать всё воедино, чтобы побороться за титулы.

Я всё ещё верю, что тен Хаг — очень хороший тренер. Я действительно не знаю, сможет ли он изменить ситуацию, но победа над «Ливерпулем» [в Кубке Англии] была невероятной.

Это та победа, которая придаст им сил до конца сезона. Тогда я бы сказал, что им нужно больше доверять людям, пришедшим из академии», — сказал Пике в интервью Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» после 28 игр в АПЛ занимает шестое место, имея в своём активе 47 очков.