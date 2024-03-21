«Попросил арбитра лишь об одном». Генсек РФС — об игре ЦСКА ― «Ростов» в снег

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о матче 17-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом» (2:0), проведённом в обильный снегопад.

– Мне часто звонят по ночам. Иногда люди из других часовых поясов забывают о разнице во времени. РФС – это действительно от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Легко могут позвонить из Кемерова с просьбой что-то согласовать. Поднимаешь трубку и отвечаешь: «Конечно, обязательно». Сплю с телефоном. Учитывая двух маленьких дочерей, и так постоянно просыпаюсь. В выходные, конечно, тоже звонят. В принципе, в футболе нет выходных. Случился снежный матч ЦСКА – «Ростов» – нужно включаться.

– Как это происходило? До сих пор нет понимания, за кем осталось финальное решение.

– Я уверен, что решение было принято судьёй. Мы с ним связывались в тот день. Изначально арбитр говорил, что, по его мнению, играть нельзя, потому что стадион не справляется со снегом. За перенос был и президент РПЛ Алаев, который находился на матче. Договорились созвониться с судьёй за 10-15 минут до игры, когда будет приниматься финальное решение. Параллельно мы в департаменте обсуждали юридические механизмы для решения о переносе.

– С этим были сложности?

– По регламенту есть только один способ: решение должен принять судья после начала матча. Прекратить встречу ему позволяют именно правила игры. То есть даже при желании всех сторон главный арбитр должен был вывести команды на поле, дать стартовый свисток и сразу же свистнуть снова, завершив игру. Иных процедур нет. Только в случае неготовности стадиона по причинам безопасности или из-за температурного режима.

– Почему матч всё-таки не был перенесён?

– Тут ещё так совпало, что именно этот судья неделю назад работал на другом снежном матче, «Балтика» – «Спартак». Когда мы созвонились снова, арбитр сказал, что ситуация ничем не отличается от калининградской. Александр Александрович (Алаев. – Прим. «Чемпионата») был за то, чтобы перенести матч, но решение оставалось за арбитром. Я лишь ещё раз переспросил, уверен ли он, что решение верное. Он ответил: «Да». Я дал понять, что мы поддержим любое его решение – иначе подрывается статус судьи. Напоследок попросил арбитра лишь об одном – в случае ухудшения условий прекратить игру.

– В результате, когда шла передача в штрафную, дворник находился в офсайде. Так себе картинка для имиджа российского футбола.

– Прекращение матча вело к последствиям для команд. Другой тренировочный график, ещё одна подготовка стадиона, в будний день выводить стюардов, решать вопросы с полицией… Вполне возможно, что на момент игры это всё имело меньше смысла. Думаю, что во втором тайме уже оба клуба были за то, чтобы игру всё-таки завершить, — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.