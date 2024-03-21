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Фанаты «Интера» поддержали защитника Франческо Ачерби на фоне расистского скандала

Фанаты «Интера» поддержали защитника Франческо Ачерби на фоне расистского скандала
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Curva Nord, фанатское движение «Интера», поддержало защитника «нерадзурри» Франческо Ачерби на фоне инцидента с расистским оскорблением в адрес защитника «Наполи» Жуана Жезуса в матче 29-го тура Серии А.

«Уже несколько дней история о предполагаемом оскорблении Жуана Жезуса на расовой почве одним из наших игроков не покидает газеты, телевидение и соцсети. Мы не знаем, что было сказано на поле, но, зная Франческо, мы сомневаемся, что из его уст прозвучали такие слова. Он человек, который боролся с раком и победил, он немногословен и всегда показывал себя серьёзным профессионалом.

Конечно, если расизм будет подтверждён, мы откажемся от своих слов, но без веских доказательств мы продолжим поддерживать Франческо», — написало фанатское движение «Интера» в соцсетях.

Из-за скандала на расисткой почве Франческо Ачерби исключён из заявки сборной Италии на ближайшие товарищеские матчи.

После 29 туров «Интер» лидирует в чемпионате Италии с 76 очками. Второе место занимает «Милан» (62 очка), замыкает тройку «Ювентус» (59 очков).

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