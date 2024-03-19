Жесус – о расистском скандале с Ачерби: его заявления расходятся с реальностью

Футболист «Наполи» Жуан Жесус отреагировал на слова защитника «Интера» Франческо Ачерби, который опроверг информацию о том, что оскорбил соперника на расовой почве во время матча чемпионата Италии.

«Для меня вопрос был закрыт вчера на поле извинениями Ачерби, и я, честно говоря, предпочел бы не возвращаться к чему-то столь постыдному, как то, от чего мне пришлось страдать.

Однако сегодня я прочитал заявления Ачерби, которые полностью расходятся с реальностью, с тем, что он сам сказал вчера на поле, а также с доказательствами, представленными также видео и недвусмысленными устами, в которых он просит у меня прощения. С расизмом борются здесь и сейчас.

Ачерби сказал мне: «Уйди, чёрный, ты просто чёрный». После моего протеста рефери он признал, что допустил ошибку, извинился передо мной, а затем добавил: «Для меня, чернокожего, это такое же оскорбление, как и любое другое».

Сегодня он изменил свою версию и утверждает, что никакого расистского оскорбления не было. Мне нечего добавить», — написал Жесус в своей социальной сети.

Ранее сообщалось, что Ачерби исключили из заявки сборной Италии на ближайшие матчи.

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