В РФС раскрыли, почему матч Россия ― Камерун мог сорваться за два часа до начала игры

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему матч Россия ― Камерун мог сорваться за два часа до начала игры

«Когда мы сейчас рассуждаем о проведении международного матча, обычный болельщик даже не задумывается, с какими проблемами мы сталкиваемся. Сейчас очень сложно организовывать платежи за рубеж. Чтобы деньги дошли до Камеруна, они должны пройти через Европу. И вот в какой-то момент в одном из европейских банков они были заблокированы и вовремя не дошли.

Потому что в банке изменились правила внутреннего комплаенса. Накануне деньги ещё ходили, а в день, когда оказались у них, – нет. Мы сделали перевод за две недели до матча, но ещё в день игры деньги до Камеруна не дошли. Конечно, мы получили определённое недовольство со стороны коллег, но смогли их убедить, что всё будет хорошо. Деньги в итоге дошли через два дня. Нам пришлось провести ряд переговоров с подключением ФИФА в роли гаранта того, что РФС – добросовестная федерация. После гарантий от ФИФА вопрос о возможном срыве матча был снят. Поэтому проблемы могут поджидать повсюду», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.