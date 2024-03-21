Семак рассказал о состоянии Мостового, покинувшего сборную России из-за травмы

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии полузащитника сине-бело-голубых Андрея Мостового, который был вынужден покинуть расположение сборной России из-за травмы.

«Мостовой прибудет завтра, мы посмотрим, насколько серьёзна его травма, однако, насколько я знаю, это повреждение позволит игроку принять участие в матчах после возобновления чемпионата», — приводит слова Семака официальный телеграм-канал «Зенита».

Напомним, о травме Мостового сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин. Вчера, 20 марта, полузащитник покинул расположение национальной команды из-за повреждения, которое не позволило ему продолжать тренировочный сбор. Карпин не стал вызывать какого-либо футболиста в сборную вместо Мостового.