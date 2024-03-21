Экс-игрок «Арсенала» Мхитарян: Арсен Венгер никогда не искал виноватых

Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне игрок «Интера» Генрих Мхитарян высказался о бывшем главном тренере «канониров» Арсене Венгере.

«Очень умный человек, когда всё шло не так, он никогда не искал виновных. Всегда был добр к футболистам и сотрудникам клуба. Он всегда искал хороших игроков не только технически, но с точки зрения человеческой составляющей. Для него было важно не портить окружающую среду. Венгер хотел, чтобы я играл в «Арсенале», и меня обменяли на Санчеса (из «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата»). Но через полгода Арсен ушёл, а пришёл Эмери, который пытался приспособиться к английскому футболу», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».

Напомним, Арсен Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году. Мхитарян играл за «канониров» с 2018 по 2020-й.