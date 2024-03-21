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Бруну Фернандеш: я очень ценю Юргена Клоппа за его страсть к футболу

Бруну Фернандеш: я очень ценю Юргена Клоппа за его страсть к футболу
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался о главном тренере «Ливерпуля» Юргене Клоппе. Напомним, ранее немецкий специалист объявил, что покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Мы говорим о тренере, которого я ценю больше всего за интенсивность, которую он привносит в игры, за страсть, которую он питает к футболу. Думаю, то, что он принял решение уйти сейчас, является ещё одной демонстрацией того, как сильно он любит футбол. Он тот тренер, который заставил «Ливерпуль» поверить в себя. Клопп выиграл большие трофеи, он выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов и несколько кубков, но он также привнёс пламя, страсть и новую динамику в «Ливерпуль». Он снова заставил поверить в то, что этот клуб чемпион, что он способен бороться за трофеи. Никто и никогда не отнимет этого у Клоппа», — приводит слова Фернандеша A Bola.

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