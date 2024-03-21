Российская и сербская делегации провели дружескую встречу перед матчем сборных

Представители РФС в лице Александра Дюкова и Максима Митрофанова встретились с коллегами из Футбольного союза Сербии перед товарищеским матчем сборных. На встрече также присутствовали присутствовали президент ФСС Драган Джаич, генеральный секретарь Йован Шурбатович, вице-президент Янош Жембери и директор спортивного сектора Мирослав Танджга.

Фото: Футбольный союз Сербии в соцсетях

Футбольный союз Сербии в соцсетях

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.