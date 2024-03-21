Герои мультсериала «Простоквашино» появятся на матчах Первой лиги

С 30 марта по 1 апреля в рамках матчей 25-го тура Первой лиги пройдёт уникальная акция, в ходе которой к футбольным трансляциям в качестве болельщиков присоединятся герои популярного мультсериала «Простоквашино».

Помимо этого, серия мероприятий будет включать как онлайн-, так и оффлайн-активности: стилистически оформленные соцсети с конкурсами для подписчиков, различные возможности для просмотра трансляций, специальная коллекция брендированной продукции. Одновременно с этим ростовые куклы персонажей «Простоквашино» появятся на стадионах, где проводятся состязания.

Центральным событием тематического тура Лучшей Лиги Мира станут трансляции двух матчей: «Алания» — «Черноморец» и «Арсенал» — «Тюмень». Благодаря интегрированной в трансляцию анимации участниками знаковых соревнований станут кот Матроскин и пёс Шарик. Зрители смогут заметить персонажей на стадионе, где они присоединятся к болельщикам и будут вовлечённо сопереживать ходу матча.