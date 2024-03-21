Генрих Мхитарян: я говорю на пяти языках, в том числе на русском

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян признался, что владеет пятью языками. Напомним, Мхитарян играл за украинские «Металлург» и «Шахтёр».

«Сколько языков я знаю? Пять: армянский, русский, английский, французский, итальянский. Немецкий я забыл, я выучил его через два года, но, когда ушёл (из дортмундской «Боруссии». — Прим. «Чемпионата»), я больше не говорил на нём», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».

Генрих — воспитанник армянского «Пюника». С 2022 года полузащитник играет за миланский «Интер». В нынешнем сезоне Мхитарян провёл 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Действующий контракт Мхитаряна с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.