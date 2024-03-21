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Россия — Сербия. Прямая трансляция
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Алдонин: России надо показать себя в матче с Сербией — преимущество на нашей стороне

Алдонин: России надо показать себя в матче с Сербией — преимущество на нашей стороне
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Самое главное — хочется увидеть качественную игру нашей сборной на фоне серьёзного соперника, который привёз боеспособный и сильный коллектив. Понятно, что сербы в любом случае по настрою приехали на товарищеский матч, а нашей команде надо радовать болельщиков и любителей футбола хорошим, качественным футболом. Учитывая, что мы играем дома, преимущество на нашей стороне. По настрою и ожиданиям хотелось бы увидеть зрелищный футбол в исполнении нашей сборной.

Конечно, Сербия может вынудить нас играть от обороны, но у нашей команды дефицит сильных соперников, поэтому нам надо показать себя, отталкиваясь от своего футбола. Зная, в какой футбол умеют играть сербы, хотелось, чтобы был максимально приближенный футбол к официальным матчам. Но всё равно с точки зрения замен соперник вряд ли даст играть своим лидерам большое количество времени, будет ротация, как и у нас», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

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