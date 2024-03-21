Николай Шпилевский: сербы не разорвут сборную России

Отец главного тренера «Ариса» Николай Шпилевский высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Россия и Сербия — это классная вывеска, топ, однозначно. У меня много знакомых сербов, все в ожидании матча. Для российских футболистов это хороший шанс проверить свои силы. Разорвут ли сербы сборную России? Не думаю. Я смотрел несколько матчей РПЛ в последнее время, уровень лиги довольно хороший. Всё решает качество определённых футболистов, у ребят в сборной России оно есть», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.