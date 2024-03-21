Агент Сафонов: хочется, чтобы первый гол за сборную Тюкавин забил на родном стадионе

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал, чего ждёт от своего клиента в товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Сегодня жду хорошей игры, сборная России будет играть против очень качественной команды. Сербы – команда хорошего уровня. Что касается Кости, то состав определяет главный тренер. Посмотрим, выйдет ли он сегодня на поле. Очень бы хотелось, что Костя свой первый гол за сборную забил на родном стадионе. Очень этого жду», – приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.