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В «Динамо» высказались о возможности проведения матча с ОФК Белград

В «Динамо» высказались о возможности проведения матча с ОФК Белград
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможности проведения матча с ОФК Белград. Напомним, ранее стало известно, что бело-голубые и белградский клуб подписали меморандум о сотрудничестве.

— Возможно ли проведение товарищеских матчей между «Динамо» и ОФК Белград?

— Есть идеи, мы пока их прорабатываем. Сейчас рано об этом объявлять. У нас была возможность сыграть в Турции этой зимой, но по политическим причинам ОФК не оказалось в Турции.

У нас бессрочное соглашение, дружба длится давно. Мы смотрим в будущее. Начнём с приглашения ОФК Белград к участию в нашем турнире, который пройдёт в Москве в ближайшее время. Это детско-юношеский футбол, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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