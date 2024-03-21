Защитник «Реала» Давид Алаба — самый высокооплачиваемый игрок Ла Лиги

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Футболист мадридского «Реала» Давид Алаба является самым высокооплачиваемым игроком испанской Ла Лиги. Об этом сообщает авторитетное французское издание L'Equipe. Второй в рейтинге — нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски. Ещё четыре игрока разделили между собой третью строчку.

Топ-6 самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Испании выглядит следующим образом:

1. Давид Алаба, «Реал» – € 1,88 млн в месяц;

2. Роберт Левандовски, «Барселона» – € 1,87 млн;

3-6. Винисиус Жуниор, «Реал» – € 1,67 млн;

3-6. Джуд Беллингем, «Реал» – € 1,67 млн;

3-6. Илкай Гюндоган, «Барселона» – € 1,67 млн;

3-6. Ян Облак, «Атлетико» – € 1,67 млн.

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После 29 туров Ла Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Реал», набравший 72 очка. На второй строчке расположилась «Барселона» (64 очка).