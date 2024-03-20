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Эрлинг Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура АПЛ с «Арсеналом»

Эрлинг Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура АПЛ с «Арсеналом»
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно её завершил, сообщает AS. Футболист хромая покинул поле, не вернувшись на занятие впоследствии.

Таким образом, форвард может пропустить товарищеские матчи сборной Норвегии с командами Чехии и Словакии. Под вопросом также остаётся участие бомбардира в центральном матче 30-го тура с «Арсеналом», который состоится в воскресенье, 31 марта.

Англия - Премьер-лига . 30-й тур
31 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка после 28 туров. «Манчестер Сити», в свою очередь, располагается на третьей строчке, отставая от «канониров» на один балл.

Турнирная таблица АПЛ-2023.2024
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