Эрлинг Холанд может пропустить центральный матч 30-го тура АПЛ с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд получил повреждение во время тренировки национальной команды и досрочно её завершил, сообщает AS. Футболист хромая покинул поле, не вернувшись на занятие впоследствии.

Таким образом, форвард может пропустить товарищеские матчи сборной Норвегии с командами Чехии и Словакии. Под вопросом также остаётся участие бомбардира в центральном матче 30-го тура с «Арсеналом», который состоится в воскресенье, 31 марта.

В текущем сезоне Холанд провёл за «Манчестер Сити» 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

На данный момент «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 64 очка после 28 туров. «Манчестер Сити», в свою очередь, располагается на третьей строчке, отставая от «канониров» на один балл.