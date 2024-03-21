Экс-игрок «Локомотива» Пейчинович: сербские звезды будут больше отдыхать в матче с Россией

Бывший защитник «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович поделился мнением касательно предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Не все звёзды будут играть с Россией, насколько я знаю. Но всё равно думаю, что Сербия выиграет. У России нет практики больших игр. Сербия – это хороший противник, и я ожидаю в будущем ещё таких игр между двумя странами. Сербские звёзды, тот же Тадич или Костич, будут больше отдыхать. Они воспользуются тем, что игра не определяет места в группе или в квалификации. Им тоже нужен отдых из-за усталости в клубах, так что я не ожидаю основной состав», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, в четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.