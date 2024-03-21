Экс-защитник «Сочи» и «Зенита» Новосельцев: интрига в РПЛ как будто исчезает

Бывший защитник «Сочи» и «Зенита» Иван Новосельцев поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024.

«Интрига как будто исчезает. Если судить по последним играм «Краснодара», складывается ощущение, что интрига угасает. Хорошо, что есть «Динамо», оно выглядит успешным на фоне «Краснодара». Возможно, бело-голубые составят конкуренцию «Зениту». Но сейчас дам где-то 85%, что «Зенит» станет чемпионом, хотя интриги хочется», — приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, после 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона возглавляет турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички набрали 38 очков по результатам 20 проведённых встреч и отстают от «Зенита» на два очка. Отметим, что занимающий четвёртое место ЦСКА имеет в активе 36 очков.