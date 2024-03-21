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«Мы отомстим им». Игрок «Реала» Тчуамени — о матче 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»

«Мы отомстим им». Игрок «Реала» Тчуамени — о матче 1/4 финала ЛЧ с «Манчестер Сити»
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Опорный полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени высказался относительно матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы «Реал», мы не можем бояться. В прошлом году они выбили нас, и мы отомстим, ведь мы хотим показать лицо «Реала». Чтобы быть лучшими, нужно побеждать лучших. Мы будем проводить матч за матчем для того, чтобы завоевать трофей в июне», — приводит слова Тчуамени Mundo Deportivo.

Напомним, в ответном полуфинальном матче минувшего розыгрыша Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счётом 4:0 и вышел в финал, в котором одержал победу.

Первый матч между командами состоится 9 апреля в Мадриде. Ответная игра пройдёт 17 апреля в Манчестере.

В нынешнем сезоне Тчуамени принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

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