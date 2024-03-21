Хавбек «Интера» Мхитарян: после завершения карьеры я вряд ли останусь в футболе

Армянский полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал, что вряд ли останется в футболе после того, как завершит профессиональную карьеру игрока. Мхитаряну 35 лет.

«Я много думаю об этом, но, честно говоря, я вряд ли останусь в футболе. Может быть, я займусь чем-нибудь ещё, в жизни всегда есть чему поучиться. Во-первых, я бы хотел проводить больше времени с семьёй и друзьями и изучать что-то новое. Например, научиться готовить. Допустим, я умею готовить, но не очень хорошо. Тренерская карьера? Нет. Как футболист я и так много времени провожу в зале и на тренировочном полигоне. А тренеру, помимо этого, нужно ещё изучать соперника, проводить анализ, собирать данные и прочее», — приводит слова Мхитаряна официальный сайт миланского «Интера».

Генрих — воспитанник армянского «Пюника». С 2022 года полузащитник играет за миланский «Интер». В нынешнем сезоне Мхитарян провёл 39 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал 10 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн. Действующий контракт Мхитаряна с «Интером» рассчитан до лета 2026 года.