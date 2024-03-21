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Полузащитник «Аталанты» Копмейнерс попросил клуб выставить его на трансфер

Полузащитник «Аталанты» Копмейнерс попросил клуб выставить его на трансфер
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Полузащитник «Аталанты» Тëн Копмейнерс рассказал, что попросил клуб продать его в следующее трансферное окно.

«Я попросил «Аталанту» продать меня в летнее трансферное окно. Мне предстоит важный выбор. «Наполи» хотел заполучить меня в прошлом году. Я знаю об интересе «Ювентуса»...» — приводит слова Копмейнерса со ссылкой на De Telegraaf журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее сообщалось, что «Ювентус» всегда следил за прогрессом игрока и рассматривает футболиста в качестве главного усиления в ближайшее трансферное окно.

Копмейнерс выступает за «Аталанту» с 2021 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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