Скауты «МЮ» просматривали сразу трёх футболистов на матче «Ювентуса» и «Аталанты»

Представители «Манчестер Юнайтед» побывали на матче 28-го тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Аталантой», сообщает Football Italia. Скауты манкунианцев внимательно следили за игрой футболистов бергамасков Тёна Копмейнерса и Джорджио Скальвини, а также защитника «Ювентуса» Бремера. Хавбеку «Аталанты» удалось оформить дубль.
В текущем сезоне на счету Копмейнерса 33 матча за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Скальвини провёл за бергамасков 33 игры и сумел забить один мяч, а также оформил три ассиста. Бремер, в свою очередь, провёл 28 матчей за «Ювентус», забив дважды. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40, € 40 и € 50 млн.
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