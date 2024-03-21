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Рубиалес вернётся в Испанию 6 апреля, где будет сразу же арестован — AS

Рубиалес вернётся в Испанию 6 апреля, где будет сразу же арестован — AS
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Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, находящийся на текущий момент в своём доме в Доминиканской Республике, планирует вернуться в Испанию 6 апреля, где будет взят под стражу. Об этом сообщает AS.

Рубиалес будет взят под стражу, поскольку вчера, 20 марта, прокуратура Испании выдала ордер на его арест. Он был выдан после того, как в здании RFEF прошли обыски, инициированные из-за дела о контракте с Саудовской Аравией, предполагавшего передачу права проведения Суперкубка Испании в эту страну.

Подчёркивалось, что при заключении этой сделки имелись признаки коррупции и отмывания денег. Напомним, согласно договору с Саудовской Аравией, RFEF зарабатывает по € 40 млн каждый год.

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