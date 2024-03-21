Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики спели песню МакSим — «Знаешь ли ты» на матче Россия — Сербия

Болельщики спели песню МакSим — «Знаешь ли ты» на матче Россия — Сербия
Аудио-версия:
Комментарии

На товарищеском матче сборных России и Сербии, проходящем в эти минуты на домашнем стадионе московского «Динамо» — «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина», болельщики российской национальной команды исполнили песню известной отечественной певицы МакSим — «Знаешь ли ты», ставшей в последние годы традиционной музыкальной композицией для поклонников столичного «Спартака».

Напомним, в последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1.

25 марта сборная Россия проведёт товарищеский матч с парагвайской национальной командой. Данная встреча также пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'
Материалы по теме
Фото
Во время матча Россия — Сербия на поле выбежал болельщик
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android