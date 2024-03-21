Болельщики спели песню МакSим — «Знаешь ли ты» на матче Россия — Сербия

На товарищеском матче сборных России и Сербии, проходящем в эти минуты на домашнем стадионе московского «Динамо» — «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина», болельщики российской национальной команды исполнили песню известной отечественной певицы МакSим — «Знаешь ли ты», ставшей в последние годы традиционной музыкальной композицией для поклонников столичного «Спартака».

Напомним, в последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1.

25 марта сборная Россия проведёт товарищеский матч с парагвайской национальной командой. Данная встреча также пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина».