«Браво!» «Спартак» отреагировал на победу России над Сербией

Сегодня, 21 марта, состоялся товарищеский матч между национальными командами России и Сербии. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Ардой Кардешлером (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 4:0.
«Спартак» опубликовал в своём телеграм-канале пост с поздравлениями сборной, отметив проявивших себя игроков красно-белых: «Браво! Сборная России победила Сербию – 4:0! Даня Хлусевич заработал победный пенальти, а Антон Зиньковский вышел на поле на 76-й минуте».
В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда, в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота национальной команды Кубы.
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