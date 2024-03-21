Ашот Хачатурянц считает, что удаление сербов испортило матч со сборной России
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Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением о результате товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), который состоялся сегодня, 21 марта.
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22' 2:0 Осипенко – 32' 3:0 Миранчук – 55' 4:0 Сергеев – 90+1'
Удаления: нет / Гаич – 21'
«Удаление испортило игру для болельщиков, потому что играли 70 минут в меньшинстве, но Россия была сильная», — передает слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
На 20-й минуте после удаления сербского защитника Милана Гаича сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.
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