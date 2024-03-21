Ашот Хачатурянц считает, что удаление сербов испортило матч со сборной России

Бывший президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц поделился мнением о результате товарищеского матча между сборными России и Сербии (4:0), который состоялся сегодня, 21 марта.

«Удаление испортило игру для болельщиков, потому что играли 70 минут в меньшинстве, но Россия была сильная», — передает слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На 20-й минуте после удаления сербского защитника Милана Гаича сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.