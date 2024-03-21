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Алексей Миранчук: шикарные эмоции, хотелось бы знать до матча, что с братом вместе забьём

Алексей Миранчук: шикарные эмоции, хотелось бы знать до матча, что с братом вместе забьём
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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями от разгромной победы над Сербией в товарищеском матче. Напомним, российская национальная команда забила четыре безответных мяча в ворота сербов. Также отметим, что гости играли вдесятером с 21-й минуты.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Шикарные эмоции, приятно играть на таком стадионе, на таком классном поле при своих болельщиках. Ещё и четыре гола забили. Надеюсь, все довольны.

Хотелось бы знать до матча, что с братом вместе забьём. Но, конечно, это не планировали. Все ребята молодцы», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».

Забитыми мячами в составе сборной России отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

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