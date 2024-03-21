Алексей Миранчук: шикарные эмоции, хотелось бы знать до матча, что с братом вместе забьём

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук поделился эмоциями от разгромной победы над Сербией в товарищеском матче. Напомним, российская национальная команда забила четыре безответных мяча в ворота сербов. Также отметим, что гости играли вдесятером с 21-й минуты.
«Шикарные эмоции, приятно играть на таком стадионе, на таком классном поле при своих болельщиках. Ещё и четыре гола забили. Надеюсь, все довольны.
Хотелось бы знать до матча, что с братом вместе забьём. Но, конечно, это не планировали. Все ребята молодцы», — сказал Миранчук в эфире «Матч ТВ».
Забитыми мячами в составе сборной России отметились Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.
Напомним, 25 марта сборная России проведёт товарищеский матч с Парагваем. Встреча также состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.
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