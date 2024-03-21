Карпин: атмосфера на сборной была хорошая. Скучаю по такой в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал атмосферу на стадионе во время товарищеского матча с Сербией (4:0). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина».

«Головин — лучший, ну ладно — один из лучших. Он развился не только из-за игры в Европе, но и с возрастом.

Атмосфера? Хорошая. Скучаю по такому в РПЛ. Все скучают. Не только по болельщикам, скучаю и по накалу отборочных матчей», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.